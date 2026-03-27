В Нижнекамске стартовал XIV всероссийский турнир по вольной борьбе M-7 OPEN

С 27 по 29 марта нижнекамский спортивный комплекс «Шинник» принимает XIV открытый всероссийский турнир по вольной борьбе M-7 OPEN. Торжественная церемония открытия соревнований состоится завтра, 28 марта, в 19:00.

В этом году география участников расширилась: за медали борются около 400 спортсменов из регионов России, а также Казахстана, Киргизии и Белоруссии. В турнире принимают участие как юноши 2013–2015 годов рождения, так и юниоры 2006–2008 годов рождения, включая призеров первенств Европы и Азии.

Организаторы подготовили рекордный призовой фонд в размере 1,1 млн рублей. Помимо денежных вознаграждений, победители и призеры получат памятные призы и фирменную атрибутику.

За 14 лет существования турнир подтвердил статус значимого спортивного события, объединяющего борцов самого высокого уровня.