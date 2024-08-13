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В Нижнекамске стартовал сбор гуманитарки для жителей Курской области
В Нижнекамске стартовал сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших в результате неонацистского наступления и обстрела дронами на минувшей неделе. Первые посылки уже упакованы и готовы к отправке.
«К нам пришла семья пенсионеров и спросила, что нужно в первую очередь для жителей Курской области. Я распечатала для них перечень необходимых предметов. Они пошли в магазин, всё это купили и сказали, что, если что-то еще будет необходимо, пожалуйста сообщите, мы скажем всем своим знакомым и близким», - рассказала ведущий специалист местного отделения партии «Единая Россия» Алтынай Ахметова.
По словам волонтеров, многие нижнекамцы предпочитают оказывать помощь финансово, однако есть и те, кто сам закупает всё необходимое. Среди самого нужного – средства гигиены: подгузники для взрослых и для детей, зубная паста и щетки, влажные салфетки, мыло, гели для душа и многое другое. Все что приносят неравнодушные жители, волонтеры перебирают и упаковывают в коробки.
«Газель с гуманитарным грузом мы отправляем в четверг. Сначала всё уйдёт на склад в Казань, оттуда колонна отправится в Курскую область. Хотелось бы выразить большую благодарность нашим волонтёрам, сотрудникам, которые трудятся на пунктах сбора с начала СВО», - заключила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Лариса Михайлова.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой
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