В Нижнекамске стартовал проект «Солнечная музыка» для детей с ментальными нарушениями

В Нижнекамске при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» стартовал проект «Солнечная музыка», в рамках которого оркестр Татьяны Ореховой «Солнечные нотки» из Москвы организовал обучение музыке для детей с ментальными нарушениями.

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

«Солнечные нотки» – единственный в России оркестр, где играют музыканты с ментальными нарушениями. Сегодня он объединяет более 40 детей и взрослых с синдромом Дауна и расстройствами аутистического спектра в возрасте от 8 до 35 лет. Музыкальный коллектив под руководством его основателя Татьяны Ореховой развивается усилиями родителей, которые стремятся научить детей жить с их диагнозом качественно и интересно.

«Солнечная музыка» направлена на социальную адаптацию детей с ментальной инвалидностью через приобщение к музыкальной культуре. Цель проекта – показать, что людям с неизлечимыми ментальными заболеваниями, в частности, с синдромом Дауна, помогает развиваться и социализироваться музыка. Развивая слух и моторику, они улучшают свои когнитивные способности, что доказано научными исследованиями. Участниками проекта являются инклюзивные коллективы из разных стран мира. Проект позволяет задействовать разнообразные подходы для социальной адаптации и реабилитации детей, подростков и молодых людей с ментальной инвалидностью, а также способствует популяризации инклюзивного творчества.

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Сейчас в Нижнекамске в рамках проекта обучают музыке 20 детей с ментальными нарушениями, с ними занимаются 2 педагога на базе коррекционной школы №18. Обучение очное, при этом с самими педагогами регулярно, дважды в неделю, проводят удаленные супервизии педагоги оркестра Татьяны Ореховой.

Два музыкальных коллектива – из Москвы и Нижнекамска – параллельно готовят несколько произведений, которые в дальнейшем исполнят на концерте. Ребята освоят музыкальные инструменты и партии, работая индивидуально с педагогом. Ребята из Москвы одновременно будут учиться исполнять те же партии, но на более сложных инструментах: фортепиано, саксофоне, ударной установке, т. к. простые инструменты они уже освоили. В финале проекта оба коллектива совместно исполнят эти произведения.

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В октябре-ноябре в рамках проекта будет проведена фотовыставка и организовано выступление героев проекта – музыкантов, изображенных на фотографиях. Информационно-образовательная кампания продемонстрирует жителям Нижнекамска, что люди с ментальными нарушениями так же, как и все остальные, могут быть счастливыми и востребованными в обществе, а их жизнь может быть яркой и наполненной событиями.

Благодаря проекту родители детей с ментальными нарушениями получают необходимую психологическую и эмоциональную поддержку: они видят, что ментальные заболевания не мешают детям социализироваться и проявлять свои таланты, что окружение воспринимает их как полноценных членов общества.