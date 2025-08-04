В Нижнекамске стартовал первый телемарафон «Нижнекамск - Мы вместе!»

В Нижнекамске впервые проходит телемарафон в поддержку участников СВО. В течение дня в студию телеканала «НТР-24» в прямом эфире приходят гости - это ветераны СВО, волонтеры, а также представители других сфер.

Еще в программе пройдут прямые включения из разных точек Нижнекамска: к эфиру подключится зампремьер-министра РТ Лейла Фазлеева и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина. Также на связи со зрителями будут участники СВО, которые подключатся прямо с передовой.

Старт проекту в прямом эфире дал руководитель исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев.

«Мы поговорим на разные темы, связанные с волонтерским движением, с отправкой гуманитарных грузов, с помощью семьям, поговорим о перспективах проведения реабилитации и социализации. Для нас поддержка наших героев - приоритетная задача. Цель телемарафона - рассказать о том, как мы поддерживаем наших бойцов, чтобы усилить работу в этом направлении», – сказал он.

Беляев добавил, что команда администрации района, сотрудники ряда предприятий Нижнекамска написали заявление о зачислении однодневного заработка в фонд помощи участникам СВО из Нижнекамского района.

Присоединиться к данной акции зрители телемарафона смогут при помощи QR-кода. Он будет указан на экране телеканала НТР-24.