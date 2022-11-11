В Нижнекамске стартовал образовательный фестиваль СИБУРа STEAM FEST

В полилингвальном образовательном комплексе «Адымнар–Нижнекамск» состоялось открытие образовательного фестиваля для школьников STEAM FEST. Проект реализуется в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Мероприятие будет проходить в течение двух дней, записаться на него мог каждый желающий. В программе — научно-популярные шоу, интерактивные занятия по математике, физике и химии, мастер-классы по программированию и экологии, экспериментальные квесты, лекции по профориентации и множество других активностей.

Поприветствовать участников фестиваля приехал мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Он в непринужденной обстановке пообщался со школьниками, провел небольшой опрос на тему «Что такое наука и почему так важно ее изучать?». Ребята наперебой тянули руки и высказывали свое мнение.

«Благодаря этому фестивалю вы сможете познать всю красоту науки. Только наука двигает нас вперед. Вы все любите сотовые телефоны, планшеты и компьютерные игры, — обратился он к залу. — Именно благодаря науке все это было придумано. Стив Джобс, который создал „Айфон“, был одним из лучших изобретателей и ученым. Науку нужно знать, она открывает перед нами будущее. Спасибо большое СИБУРу за организацию такого праздника. Изучайте науку!»

Как отметила в своем выступлении директор по организационному развитию «Нижнекамскнефтехима» Людмила Журавленко, цель проекта STEAM FEST — познакомить детей с миром науки, понятно и доступно объяснить природу многих явлений. И что еще немаловажно — помочь школьникам сориентироваться в мире профессий, которые сохранят свою актуальность через 5, 10 или даже 25 лет.

«Уже шесть лет наша компания проводит STEAM FEST для социального развития города. Фестиваль проходил во всех городах присутствия СИБУРа. В настоящее время в России требуются молодые, талантливые, амбициозные, любопытные ребята, любящие химию, математику и физику. Мы делаем такие фестивали, чтобы вы с детства понимали, что вам интересно и чем бы вы хотели заниматься. Может быть, после этого фестиваля вы определитесь с будущей профессией», — подчеркнула Людмила Журавленко.

В полный восторг ребят привело научно-популярное шоу, которое прошло на сцене актового зала. Двое ученых — химик и физик — выясняли, чья наука интересней и полезней. Ведущие показали, как сделать лампочку из соленого огурца и что такое химический источник света. Все секреты науки были раскрыты прямо на глазах удивленных детей.

«Это просто потрясающе. Никогда такого не видел. Шоу классное. Спасибо большое организаторам», — поделился впечатлениями ученик шестого класса Раиль Баймузаметов.

Организаторы STEAM FEST постарались сделать так, чтобы большинство фестивальных активностей было направлено на развитие у ребят инженерных и технических способностей, аналитического мышления, а также «мягких навыков», более известных как soft skills.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»