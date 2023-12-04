В Нижнекамске стартовал конкурс на лучшее оформление двора к новогодним праздникам

В Нижнекамске сегодня открылся конкурс на лучшее оформление двора к новогодним праздникам. Самыми первыми стали жители двора по улице Химиков, 64. Они украсили елку в своем дворе.

Традиция у жильцов существует уже четыре года, и участвуют в этом мероприятии все без исключения. Игрушки делают из подручных средств. Украшенное новогоднее дерево радует глаз всю зиму не только жителей, но и прохожих.

У Антона Квашнина одна из непростых задач – ему нужно развесить елочные украшения до самой макушки.

Елочка растет во дворе с 1995 года. За это время она вымахала до уровня второго этажа. Мужчину спасает смекалка, из подручных средств он сделал незамысловатое приспособление, чтобы развешать игрушки.

Находчивости и сплоченности жильцов можно только позавидовать. В праздничном процессе активное участие принимают не только дети, но и пенсионеры. Игрушки от бабушек смотрятся не хуже дизайнерских.

«Эта гирлянда сделана из пакетиков, которые продаются в магазине. Прослужит она очень долго», — говорит старшая по дому Тамара Сулейманова.

Со дня на день на елочку повесят гирлянды, и она будет светить яркими огнями.