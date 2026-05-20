В Нижнекамске стартовал 32-й конкурс «Безопасное колесо» среди юных инспекторов движения со всего Татарстана

В Нижнекамске на базе лагеря «Камский Артек» проходит конкурс «Безопасное колесо» с участием команд школьников – победителей зональных этапов из разных районов Татарстана, сообщает «НТР 24». В Нижнекамск приехали более 200 юных инспекторов дорожного движения.

На церемонии открытия напомнили главный посыл конкурса – повышение безопасности и пропаганда грамотного поведения на дорогах. Почетные гости пожелали ребятам удачи.

Заместитель начальника управления Госадминистрации МВД по РТ Дамир Бикмухаметов отметил, что все участники постараются показать всё, чему их учили педагоги, и пусть победит сильнейший.

Согласно сообщению, в ближайшие дни ребят ждут испытания: знание правил дорожного движения, навыки управления велосипедом, оказание первой помощи, а также творческий конкурс агитбригад. В этом году добавилось новое испытание – фигурное вождение на электромобиле.

Руководитель регионального исполкома Татарстанского отделения «Единой России» Марат Самигуллин подчеркнул, что движение юных инспекторов – отличная альтернатива безделью. В Татарстане в него вовлечены 29 тысяч детей. Ежегодно по традиции финал проводится в «Камском Артеке».

Программа конкурса рассчитана на три дня. Итоги подведут 22 мая на церемонии закрытия в полилингвальном комплексе «Адымнар».