В Нижнекамске сразу восемь выпускников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

В Нижнекамске на данный момент известно об одиннадцати выпускниках, сдавших Единый государственный экзамен на высший балл. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления образования Нижнекамского района РТ Айдар Гарифуллин.

Из отличившихся учеников один сдавал ЕГЭ по географии (всего таких школьников три по РТ), два по литературе и сразу восемь по химии. К слову, семь из них — выпускники лицея №35.

«Еще не все экзамены прошли, поэтому желаю всем успешной сдачи экзаменов, получения желаемых результатов, спокойствия, здоровья. Уважаемые родители, в случае ЕГЭ успех важен не только вашему ребенку, но и всей семье. Ведь вы команда. Экзамен требует усилий, труда, это важно, но это не вся жизнь выпускника», — отметил выступающий.

В Татарстане 159 выпускников набрали максимальный балл по ЕГЭ по трем предметам — химии, географии и литературе. В прошлом году стобалльников по трем предметам было 93 человека, о чем сообщал «Татар-информ».

Презентация предоставлена пресс-службой Нижнекамского района РТ.