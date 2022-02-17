В Нижнекамске спасли пациентку с 90% поражения легких

Во временный инфекционный госпиталь Нижнекамской ЦРБ поступила 33-летняя нижнекамка. У женщины было поражено 90% легких, сама она не дышала.

Пациентку экстренно отправили в реанимацию. На протяжении 29 дней врачи боролись за жизнь женщины. Сперва пациентку пытались поддерживать с помощью неинвазивной вентиляции легких, но этот способ оказался не эффективным. Было принято решение перевести женщину на ИВЛ. Однако во время лечения кишечник пациентки перестал работать. Однако хирурги и физиотерапевты смогли справиться с проблемой.

Уже через 10 дней женщина начала дышать самостоятельно. Сейчас пациентка восстанавливается, впереди у нее реабилитация.