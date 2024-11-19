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В Нижнекамске спасли мужчину из пожара, который начался из-за непотушенной сигареты
В Нижнекамске пожарные спасли мужчину, устроившего пожар из-за неосторожности при курении.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о том, что в пятиэтажке коридорного типа на улице Корабельной горит квартира, поступило в 21.47.
Как выяснилось, в квартире на первом этаже горели вещи. Звено газодымозащитной службы в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе зашли в квартиру и спасли с помощью маски спасаемого 34-летнего мужчину.
В 21.55 пожар был потушен. Его площадь составила 1 квадратный метр. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.
ГУ МЧС России по Татарстану напоминает, что не стоит курить в постели, а закончив курить, обязательно убедиться, что сигарета потушена.
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