В Нижнекамске спасли мужчину из пожара, который начался из-за непотушенной сигареты

В Нижнекамске пожарные спасли мужчину, устроившего пожар из-за неосторожности при курении.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о том, что в пятиэтажке коридорного типа на улице Корабельной горит квартира, поступило в 21.47.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как выяснилось, в квартире на первом этаже горели вещи. Звено газодымозащитной службы в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе зашли в квартиру и спасли с помощью маски спасаемого 34-летнего мужчину.

В 21.55 пожар был потушен. Его площадь составила 1 квадратный метр. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

ГУ МЧС России по Татарстану напоминает, что не стоит курить в постели, а закончив курить, обязательно убедиться, что сигарета потушена.