В Нижнекамске спасли косулю, застрявшую в заборе – видео

В Нижнекамске спасли косулю, которая забрела в один из дворов. Животное металось по одной из дворовых площадок, ее заметили на Шинников, 75. Там она застряла в заборе.

Не смогла пройти мимо горожанка Светлана Акинфеева. «Добрые люди освободили ее. Не смогла пройти мимо и отказать девочкам – собаководам своим. Спасибо, что спасли вот такого козлика красивого», – поблагодарила нижнекамка.

Местные жительницы погрузила косулю в автомобиль. В машине Светланы то и дело появляются самые необычные пассажиры. К примеру, недавно побывал лебедь, которого она спасла.

Первая поездка необычного пассажира прошла хорошо. Косуля как будто всю свою жизнь разъезжала на авто. Она спокойно лежала и смотрела по сторонам. «Она, наверное, сама в шоке, в первый раз едет в машине. В собачьем гамаке», – отметила Светлана Акинфеева.

Спасали косулю по всем правилам: связали лапы, накрыли пледом с головой. Это важно, чтобы она испытывала наименьший стресс. Потом погрузили в машину. Уже там любопытство победило страх. Животное скинуло покрывало с головы и смиренно ждало, куда его привезут. Привезли косулю в Биклянское лесничество, именно там водятся ее сородичи. Там под наблюдением специалистов Госкомитета по биоресурсам РТ ее отпустили.

«Поскакал, поскакал. Сам, наверное, не верит своему счастью. Не хромает, все нормально», – прокомментировала спасение животного Светлана Акинфеева.

Эта гостья из леса – уже вторая за последнюю неделю. Буквально несколько дней назад в Нижнекамске спасли еще одну косулю. Она в лес убежать не смогла – животное было травмировано. Сейчас оно находится на передержке у специалистов Госкомитета по биоресурсам.

«Вокруг города у нас зеленая зона, лесопарковая зона, там они (косули – прим. Т-и) обитают. Их беспокоят, скорее всего, бродячие собаки, вот со стороны Дмитриевки, Ильинки постоянно собак гоняют. Численность косулей увеличилась – и лосей, и косуль, и зайцев. Потому что создаются условия», – сообщил начальник нижнекамского межрайонного отдела Госкомитета по биоресурсам РТ Эдуард Иванов.

Нижнекамцев призывают звонить в Госкомитет по биоресурсам или спасательную службу, если они в черте города заметили косулю или другое дикое животное, которое оказалось в беде.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.