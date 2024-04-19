В Нижнекамске спасли 100-летнюю женщину, у которой из-за холецистита отмирал желчный

В Нижнекамской центральной многопрофильной больнице провели операцию 100-летней жительнице города. Об этом рассказали в пресс-службе НЦРМБ.

Иклиму Ахметшину доставили в приемно-диагностическое отделение Нижнекамской ЦРМБ на скорой помощи. У нее несколько дней была повышена температура и беспокоили боли в животе. После обследования врачи поставили диагноз «острый холецистит».

Фото: Пресс-служба НЦРМБ

Хирург второго хирургического отделения больницы Роман Каракулов принял решение сразу провести женщине операцию.

«Конечно, главным риском был 100-летний возраст пациентки. Вся наша команда переживала, как бабушка перенесет наркоз и операцию. Вмешательство Иклима Низамутдиновна перенесла хорошо, почти как космонавт», – отметил хирург.

Операция продлилась 50 минут. В процессе медики удалили желчный пузырь, он оказался размером 120 миллиметров, что, по словам врачей, крайне много. Толщина стенок органа была шесть миллиметров. Самым страшным было то, что на желчном пузыре уже были видны большие участки некроза. Это значит, что любое промедление стоило бы пациентке жизни. К счастью, медики сработали оперативно.

Сейчас долгожительница чувствует себя хорошо. Она уже встает с постели, пьет чай с соседками по палате и продолжает радоваться жизни.

В клинике спросили Иклиму Ахметшину, в чем секрет ее долголетия.

«Наверное, секрет в том, что я много работала. Когда началась Великая Отечественная война, мне было 18 лет. Я просилась на фронт, но меня не взяли. Все тяжелые военные годы, а потом всю свою жизнь я постоянно трудилась, никогда не сидела на месте. Хочу поблагодарить всех врачей и медсестер, которые меня спасли. Спасибо им. Всем-всем я желаю здоровья, счастья, живите дружно», – ответила пациентка.

Благодарит медицинских работников и племянница пожилой женщины. Она передала отдельное спасибо бригаде №8 скорой медицинской помощи, которая оказала первую помощь и доставила бабушку в клинику.