В Нижнекамске создают крупнейший паблик-арт с элементами дополненной реальности

Фото предоставлено Альфией Стихниной

На проспекте Шинников в Нижнекамске появится самый масштабный паблик-арт-объект в истории города – серия муралов на фасадах четырех панельных домов. Росписи будут объединены в единую композицию и дополнены цифровым архивом, доступным через AR-технологии.

Фасады домов расположены под углом, что позволяет считывать муралы как цельное художественное полотно – прием, напоминающий классическую монументальную мозаику. Место выбрано не случайно: проспект Шинников – центральная и оживленная локация, рядом находятся парк «Семья», остановки, магазины и социальная инфраструктура.

Фото предоставлено Альфией Стихниной

В основе сюжета – соединение природных мотивов с технологичными формами, что символизирует Нижнекамск как «город-сад» и центр современной промышленности.

Автор муралов – московский художник Артем Стефанов (STFNV), известный 3D-иллюзиями, глитч-эффектами и экспериментами с восприятием. Он работает в жанре монументального искусства с 2007 года и уже начал разметку на первом фасаде. В новом проекте он использует технику оптического мурала – росписи, создающей эффект объема и глубины с определенной точки обзора.

Фото предоставлено Сергеем Потеряевым

Проект включает в себя и элементы дополненной реальности. С помощью смартфона любой житель или гость города сможет погрузиться в живую историю Нижнекамска. Цифровой архив оцифрует редкие материалы, связанные с городом, и представит их в удобном интерактивном формате. За AR-часть отвечает казанская студия Gorizont Films, известная работой с документалистикой, памятью места и визуальными инсталляциями.

Уже завтра, 13 июля, состоится открытое чаепитие с художником Артемом Стефановым – это возможность пообщаться с автором лично, задать вопросы и узнать о замысле. А 16 июля пройдет первый мастер-класс для горожан.

Фото предоставлено Альфией Стихниной

Проект инициирован татарстанскими нефтяниками совместно с бюро паблик-арт-проектов «Новь» и завершится ко Дню нефтяника.