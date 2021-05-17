В Нижнекамске создано 19 опергрупп, обеспечивающих безопасность в школах

В Нижнекамске создано 19 оперативных групп из числа сотрудников УВД, задача которых — обеспечение безопасности в образовательных учреждениях. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

«Эти группы в течение дня должны совершать обходы закрепленных за ними школ», — уточнил он.

Мэр Нижнекамска назвал стрельбу в казанской школе №175 варварским преступлением.

«Сегодня седьмой день после трагедии, и до сих пор трудно осознать произошедшее», — отметил градоначальник.

Он выразил соболезнования родным погибших, а тем, кто находится в больницах, пожелал скорейшего выздоровления.

«Эта трагедия вызвала широкий резонанс в мировом сообществе, острой болью отозвалась в сердце каждого человека», — отметил Метшин.

По словам главы района, нужно провести глубокий анализ ситуации, а также найти причины, приведшие к трагедии, выработать конструктивные решения, обеспечивающие безопасность людей, в первую очередь — детей.