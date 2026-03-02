В Нижнекамске создан фонд «Благие дела» для строительства мечетей, храмов и мемориалов

В Нижнекамске создан благотворительный фонд «Благие дела» («Игелекле эшлэр»), основная цель которого – поддержка благотворительных проектов в помощь участникам СВО, а также сохранение духовного и культурного наследия Нижнекамского муниципального района.

«С прошлой недели фонд начал активную работу. Открыт счет, в тестовом режиме уже работает сайт», – сообщил на деловом понедельнике глава района Радмир Беляев.

Заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина рассказала о запуске фонда и его офисе на Школьном бульваре, 2а. Она подчеркнула, что фонд станет платформой для сбора средств на строительство религиозных и культурных объектов.

Ключевыми проектами фонда станут:

· завершение строительства мечети «Ак каен»;

· ремонт фасада центральной соборной мечети;

· строительство духовно-просветительского центра и кафедрального собора;

· создание мемориального комплекса в честь защитников Отечества – памятника участникам СВО около Вечного огня, часовни на Аллее боевой славы и памятной стелы на мусульманской части городского кладбища.

Фонд будет аккумулировать добровольные пожертвования и направлять средства на строительство, реконструкцию и благоустройство объектов религиозного и культурного назначения. Планируется привлечение спонсорских средств, организация благотворительных мероприятий и работа через интернет-площадки и социальные сети.

«Особо хочу подчеркнуть принцип работы фонда – равное и уважительное отношение ко всем традиционным религиям. В назначении платежа каждый может указать конкретный объект, который хочет поддержать, либо перечислить средства без уточнения – тогда они будут направлены на реализацию уставных целей фонда», – отметила Камелина.

Вице-мэр подчеркнула важность примера старшего поколения. «Одними из первых сбор средств в поддержку фонда – именно на проект памятника участникам СВО – организовал наш Совет ветеранов. Наше старшее поколение, люди с огромным жизненным опытом, объявило сбор. Это не просто поступок. Это достойнейший пример для всех нас, для молодежи, для бизнеса. Если сердце ветеранов откликнулось, значит, дело действительно святое. Низкий им поклон и огромное спасибо за этот нравственный ориентир».