В Нижнекамске создан единственный в городе инклюзивный оркестр «Солнечные нотки». Свой сольный концерт, который могут посетить все желающие, оркестр даст 9 декабря в торговом центре RAMUS MALL. Сам концерт и фотовыставка, посвященная коллективу, состоятся в рамках Декады инвалидов.

Участниками оркестра «Солнечные нотки» являются 20 юных музыкантов с различными особенностями развития в возрасте от 8 до 15 лет. Педагоги помогли им освоить шумовые инструменты – от мелодики до блок-флейты. В оркестре ребятам аккомпанируют и сами преподаватели, которые занимаются с детьми. К слову, два раза в неделю для воспитанников группы проходят онлайн-встречи с московскими педагогами по музыке.

Оркестр «Солнечные нотки» назван по имени столичного оркестра-основателя — 10 лет назад Татьяна Орехова, мама девочки с синдромом Дауна и профессиональный музыкант, придумала и собрала в Москве уникальный коллектив «Солнечные нотки». Отделение оркестра затем появилось в Дзержинске, а в этом году уникальный проект воплощается в Нижнекамске. Весь коллектив включает более ста воспитанников.

«Дети с особенностями в состоянии освоить музыкальную грамоту, но для этого нужны процессы, опирающиеся больше на чувства и эмоции. Нужна методика, которую и преподают наши специалисты», – говорит Орехова.

Отделение оркестра в Нижнекамске появилось в рамках проекта «Солнечная музыка», при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Так, в 2023 году в Нижнекамске были найдены первые преподаватели, которые имели опыт работы с детьми с ОВЗ, и начались занятия музыкой с особенными детьми.

Концерт оркестра «Солнечные нотки» будет проходить с 11.00 до 13.00. Ребята исполнят следующие произведения: вальс-шутка, «Калинка», «Ай былбылым», «Тихая ночь», «Матрешки», «Хлеб с маслом», Вальс петушков, «Счастливое детство», Цыганочка. На концерте будут присутствовать наставники из московского оркестра братья Владислав и Никита Соколовы.