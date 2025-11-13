В Нижнекамске создадут рабочую группу по деятельности филиала школы «СОлНЦе»
Сегодня в администрации Нижнекамска состоялась встреча руководства муниципалитета с инициативной группой образовательного проекта «СОлНЦе». На встречу пригласили руководителя, педагогов и родителей учеников.
Темой обсуждения стало дальнейшее функционирование образовательного проекта, сообщили в пресс-службе администрации Нижнекамского района.
«Мы в администрации района сейчас занимаемся созданием рабочей группы под руководством заместителя руководителя исполкома Ильдара Рамазанова, которая разработает дорожную карту по реализации мер для обеспечения законной работы образовательного проекта», – сообщил на встрече начальник Управления образования Айдар Гарифуллин.
В октябре этого года профильные ведомства провели проверку, в ходе которой было выявлено нарушение федерального законодательства при реализации в Нижнекамске образовательного проекта «СОлНЦе». С сентября 2022 года филиал школы размещался в детском саду №35.
Помещения были предоставлены проекту с условием последующего создания некоммерческой организации и оформления договора аренды. Однако за прошедший период руководство школы не зарегистрировало образовательную организацию и не получило лицензию на образовательную деятельность.
Фактически дети по инициативе и по воле родителей перешли на семейное обучение, проходя ежегодно аттестацию в общеобразовательных школах Нижнекамска, заявили в администрации муниципалитета.
Надзорные органы в ходе октябрьской проверки указали, что муниципальное имущество использовалось для осуществления образовательной деятельности без оформления соответствующих документов. Продолжение образовательного процесса в помещении детсада стало невозможным.
После встречи в администрации района инициативная группа проекта «СОлНЦе» занимается регистрацией юридического лица, после чего она сможет претендовать на аренду муниципального помещения.
«Мы выступаем за создание условий для самореализации каждого человека, свободного развития его способностей, но в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства», – подчеркнули в администрации района.
О планах открыть в Нижнекамске филиал школы «СОлНЦе» стало известно еще в ноябре 2020 года, но инициатива была реализована только в сентябре 2022-го.