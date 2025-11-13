В Нижнекамске создадут рабочую группу по деятельности филиала школы «СОлНЦе»

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Сегодня в администрации Нижнекамска состоялась встреча руководства муниципалитета с инициативной группой образовательного проекта «СОлНЦе». На встречу пригласили руководителя, педагогов и родителей учеников.

Темой обсуждения стало дальнейшее функционирование образовательного проекта, сообщили в пресс-службе администрации Нижнекамского района.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

«Мы в администрации района сейчас занимаемся созданием рабочей группы под руководством заместителя руководителя исполкома Ильдара Рамазанова, которая разработает дорожную карту по реализации мер для обеспечения законной работы образовательного проекта», – сообщил на встрече начальник Управления образования Айдар Гарифуллин.

В октябре этого года профильные ведомства провели проверку, в ходе которой было выявлено нарушение федерального законодательства при реализации в Нижнекамске образовательного проекта «СОлНЦе». С сентября 2022 года филиал школы размещался в детском саду №35.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Помещения были предоставлены проекту с условием последующего создания некоммерческой организации и оформления договора аренды. Однако за прошедший период руководство школы не зарегистрировало образовательную организацию и не получило лицензию на образовательную деятельность.

Фактически дети по инициативе и по воле родителей перешли на семейное обучение, проходя ежегодно аттестацию в общеобразовательных школах Нижнекамска, заявили в администрации муниципалитета.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Надзорные органы в ходе октябрьской проверки указали, что муниципальное имущество использовалось для осуществления образовательной деятельности без оформления соответствующих документов. Продолжение образовательного процесса в помещении детсада стало невозможным.

После встречи в администрации района инициативная группа проекта «СОлНЦе» занимается регистрацией юридического лица, после чего она сможет претендовать на аренду муниципального помещения.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

«Мы выступаем за создание условий для самореализации каждого человека, свободного развития его способностей, но в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства», – подчеркнули в администрации района.

О планах открыть в Нижнекамске филиал школы «СОлНЦе» стало известно еще в ноябре 2020 года, но инициатива была реализована только в сентябре 2022-го.