В Нижнекамске создадут образовательно-производственный кластер

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В Нижнекамске в 2024 году на базе Колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева (КНН) будет создан образовательно-производственный кластер химической отрасли промышленности. Бизнес – партнером колледжа по созданию кластера выступил СИБУР, который тесно взаимодействует с учебным заведением по подготовке молодых специалистов для производства.

Новый образовательно-производственный кластер формируется в Нижнекамске в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Его цель – привлечь к инвестированию в колледжи работодателей, стимулировать их внедрять в обучение свои технологии и компетенции, и организовать массовый выпуск кадров по востребованным специальностям в сокращенные сроки.

В организации кластера в Нижнекамске примут участие Министерство образования и науки Республики Татарстан, СИБУР и Колледж нефтехимии и нефтепереработки. С этой целью 11 августа в Казани было подписано Соглашение о трехстороннем партнерстве.

Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева в конкурсном отборе проекта «Профессионалитет» получил Грант на получение федеральных субсидий в размере 100 млн рублей. Финансирование проекта будет осуществляться из трех источников. 30 млн рублей, как бизнес-партнер и работодатель колледжа выделит СИБУР и 25 млн рублей будут направлены из бюджета Республики Татарстан.

На эти средства закупят оборудование, комплектующие и программное обеспечение для создания новых мастерских, будут модернизированы действующие лаборатории и кабинеты колледжа. В подборе оборудования будут участвовать представители КНН, специалисты «Нижнекамскнефтехима» и эксперты корпоративного университета СИБУРа.

Наталья Черных, главный эксперт корпоративного университета СИБУРа:

«СИБУР, являясь участником проекта "Профессионалитет" и бизнес-партнером колледжа, получит возможность внедрять новые образовательные программы, ориентированные на потребности компании и определять стратегию развития учебного заведения. Так, например, станет возможной подготовка выпускников по новым экспериментальным программам, максимально приближенным к производству. А студенты колледжа уже с первого курса будут вовлекаться в корпоративную культуру компании».

Принимая на работу выпускников, СИБУР предъявляет высокие требования к качеству образования будущих сотрудников. Возрастает потребность в креативных, инициативных и имеющих хорошую базу профессиональных знаний специалистов, поэтому компания ведет активную совместную с КНН по повышению уровня профессионального образования. Только на производствах «Нижнекамскнефтехима» ежегодно производственную практику проходят около 700 студентов колледжа.

Айрат Фаретдинов, директор колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева:

«Участие в федеральной программе "Профессионалитет" позволит нашему колледжу улучшить материально-техническую базу, повысить качество подготовки учащихся, а также проводить корпоративные и отраслевые чемпионаты профмастерства на самом высоком уровне. Вырастет и уровень подготовки для "Нижнекамскнефтехима" специалистов, которые наиболее востребованы на предприятии по таким направлениям, как аппаратчик химических технологий, ремонт технологического оборудования, электромонтаж, метрология и КИП, лабораторный химический анализ, машинист технологических насосов и компрессоров».

Информационная справка:

Федеральный проект «Профессионалитет» был запущен по инициативе Министерства просвещения. Он основан на тесном взаимодействии между бизнесом и колледжами – предприятия участвуют в партнёрском управлении образовательными учреждениями и предоставляют производственную базу для развития практических навыков. Таким образом, обучение становится максимально ориентированным на практику. Одно из направлений проекта – оптимизация программ обучения до 2х лет для рабочих профессий. Сокращение срока обучения планируется за счет уменьшения теоретической части при одновременном увеличении практической подготовки.