В Нижнекамске создадут межрегиональный центр подготовки кадров для нефтехимии

На базе Нижнекамского колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева откроют межрегиональный учебно-методический центр (УМЦ) для химической отрасли. Проект запускает Минпросвещения России в рамках национального проекта «Новые материалы и химия».

Речь идет о сети таких центров по стране – их создают на базе колледжей, участвующих в федеральном проекте «Профессионалитет». Нижнекамская площадка вошла в число отобранных.

Программа центра, которую представил колледж, получила федеральную поддержку и финансирование при участии СИБУРа. Проект выиграл грант в 90 млн рублей. Еще по 20 млн рублей направят СИБУР и бюджет Татарстана. В итоге общий объем вложений составит 130 млн рублей.

Центр будет разрабатывать образовательные программы под реальные запросы предприятий. Опыт, который уже есть у колледжа в Нижнекамске, планируют распространять на другие профильные учебные заведения по всей стране.

Колледж давно работает вместе с СИБУРом и подстраивает обучение под требования производства. Как отметил директор КНН Айдар Фаретдинов, задача – учить только тому, что действительно пригодится на работе.

«Очень важно сформировать у выпускника именно те компетенции, которые будут ему необходимы, и не бояться убрать лишнее. Это позволяет выпускнику «бесшовно» адаптироваться на предприятии. Создание УМЦ позволит транслировать наш совместный с СИБУРом опыт на другие колледжи и предприятия химической отрасли», – подчеркнул он.

Ранее в колледже уже обновили 24 учебных кабинета в рамках проекта «Профессионалитет». Теперь появятся еще семь специализированных зон: лаборатории химической технологии и автоматизации, центры охраны труда и промышленной безопасности, кабинет инновационных педагогических технологий, а также комната психологической разгрузки для преподавателей – по корпоративному стандарту СИБУРа.

Центр станет площадкой для стажировок преподавателей из других регионов. В ближайшее время его концепцию представят в Минпросвещения России.

Для СИБУРа участие в проекте – это вклад в подготовку кадров для отрасли. Компания помогает оснащать лаборатории, обучать преподавателей и участвует в разработке учебных программ, чтобы студенты сразу осваивали современное оборудование.

«В Нижнекамске развиваются новые производства, и потребность в квалифицированных кадрах растет. Благодаря центру мы сможем системно готовить специалистов под конкретные задачи. Это вклад в стабильность и долгосрочную устойчивость компании и отрасли в целом», – отметила директор по организационному развитию «Нижнекамскнефтехима» Елена Журавлева.

Создание центра укрепит за Нижнекамском статус одного из ключевых образовательных центров для нефтехимии в стране.

«Учебно-методический центр в Нижнекамске станет платформой для масштабирования эффективных моделей подготовки кадров для всей отрасли. Мы системно переводим лучшие практики взаимодействия образования и производства в единый стандарт, который может быть тиражирован на уровне страны. Ключевой принцип – обучение через реальную производственную задачу. Это позволяет существенно сократить адаптацию выпускников и повысить их производственную эффективность с первых месяцев работы. Для СИБУРа это не только вклад в развитие отрасли, но и стратегический инструмент обеспечения кадрового суверенитета», – отметил ректор Корпоративного университета СИБУРа Илья Корженовский.

