В Нижнекамске создадут арт-галерею под открытым небом

В Нижнекамске стартовала паблик-арт программа «КАМ-ОН». Этим летом известные художники из разных городов страны наполнят город арт-объектами — новыми муралами и малыми архитектурными формами. Чтобы уличное искусство смогло в полной мере отразить идентичность Нижнекамска, организаторы вовлекли горожан в планирование художественной трансформации улиц: в рамках воркшопов обсудили ожидания от предстоящей программы и совместно выбрали расположение объектов.

Тесная связь творчества, города и жителей отражена в названии программы «КАМ-ОН»: оно отсылает к важной для города реке Кама и приглашает каждого познакомиться с Нижнекамском ближе, включиться в процесс преобразований.

Первым этапом программы стало проведение онлайн-исследования: организаторы проекта собирали истории горожан, узнавали, каким город был в начале своего становления, интересовались, что думают нижнекамцы о существующих арт-объектах и чего им не хватает в сфере искусства.

Вторым этапом работы стало очное знакомство с нижнекамцами в Центре креативных индустрий БАЗА. Жителям представили художников, которые будут выполнять муралы. Так, Андрей Калугин из Дагестана принимал участие в создании граффити-парка в Забайкалье, расписывал скалы в Осетии, рисовал муралы в Махачкале и Дербенте. А муралы Рустама QBica из Татарстана украшают здания по всему миру — в России, Европе и даже Новой Зеландии. Расположение будущих объектов команда проекта и горожане также выбрали совместно.

Константин Рахманов, куратор проекта, граффити-художник, исследователь уличного искусства, сооснователь фестиваля STENOGRAFFIA: «Было приятно видеть вовлеченных людей! Участники вместе искали общегородские ценности и смыслы. На прогулке мы рассказали жителям о техниках и формах стрит-арта, а нижнекамцы, в свою очередь, указали нам на интересные локации города. По итогам работы мы поняли, каким горожане представляют себе Нижнекамск и каких изменений ждут. Обратная связь при создании таких больших и длительных проектов бесценна».

Благодаря проведенным мероприятиям организаторам и горожанам удалось наметить направления развития визуального облика Нижнекамска и понять, какие проекты больше всего будут отвечать запросу местных жителей. Первые муралы появятся в городе уже в августе.

С жителями Нижнекамска работали:

Константин Рахманов, куратор проекта, граффити-художник, исследователь уличного искусства, сооснователь фестиваля STENOGRAFFIA;

Андрей Колоколов , художник, исследователь визуальных коммуникаций, идеолог и сооснователь фестиваля STENOGRAFFIA;

, художник, исследователь визуальных коммуникаций, идеолог и сооснователь фестиваля STENOGRAFFIA; Анна Клец , продюсер проектов в сфере искусства и социальных коммуникаций, руководитель фестиваля STENOGRAFFIA;

, продюсер проектов в сфере искусства и социальных коммуникаций, руководитель фестиваля STENOGRAFFIA; Наталья Юркова , продюсер образовательных и культурных проектов;

, продюсер образовательных и культурных проектов; Андрей Калугин, уличный художник, муралист из Махачкалы;

Rustam QBic, уличный художник, муралист из Казани.

Паблик-арт программа проходит в рамках экосистемы проектов СИБУРа «Между нами химия» при поддержке администрации города. За реализацию отвечает продюсерская команда STENKA.