Фестиваль «Сила слова» в Нижнекамске посетили Драгунский, Идиатуллин и Сальников

17 и 18 сентября Нижнекамск принял семейный литературный фестиваль «Сила слова». В течение двух дней жители города могли познакомиться с книжными новинками и пообщаться с лучшими писателями России, передает «НТР 24».

О своих книгах и современной литературе в целом писатели рассказывали на встречах с поклонниками. Горожане могли задать свои вопросы Римме Раппопорт, Галине Дядиной, Шамилю Идиатуллину, автору романа «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексею Сальникову.

Особое внимание поклонников было приковано к Денису Драгунскому. По мнению писателя, этот фестиваль открывает перед читателям огромный, порой неизведанный, современный книжный мир.

«То, что детям покажут эти книги, они встретятся с писателями, им прочитают что-то вслух, будут мастер-классы — я думаю, что это очень интересно, это в конечном итоге поднимает общую культуру. Это по-моему очень важно», — подчеркнул писатель.

Программа двухдневного фестиваля состояла не только из общения с писателями и знакомства с их произведениями, но и лекций на разные темы («Гарри Поттер», аниме и манга, блогерство, экранизации, комиксы), дискуссий. Для учителей русского языка и литературы прошла педагогическая лаборатория.

Гости также посещали поэтические батлы, спектакли, лекции, театральные постановки, мастер-классы. Кроме того, в рамках фестиваля прошла серия театрально-литературных активностей для детей с особенностями развития. В завершающий день фестиваля организаторы подвели итоги детского конкурса чтецов. Для участия в нем школьники зачитывали любимые стихотворения и присылали ролики организаторам.

Фестиваль «Сила слова» очень понравился нижнекамцам. Многие горожане высказались, что им бы очень хотелось, чтобы такие фестивали проходили регулярно.