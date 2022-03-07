В Нижнекамске состоялся праздничный концерт в честь 8 Марта

В Доме народного творчества Нижнекамска состоялся праздничный концерт «О Вас говорят мужчины...». В преддверии Международного женского дня поздравления получала прекрасная половина Нижнекамска, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

В фойе ДНТ каждой женщине дарили розы и говорили теплые слова. Здесь же была возможность сделать памятные фотографии на фоне красочной фотозоны.

Главное торжество по традиции проходило на сцене. Праздничный концерт открыли Алиса Муксинова и Айзат Шайхутдинов, они исполнили романтическую музыкальную композицию «Поговорим о любви». А после на сцену вышли ведущие, которые на протяжении всего вечера выясняли, какие они — женщины, о чем мечтают, думают, и признавались им в любви.

Всех женщин тепло поздравил руководитель исполкома Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин. Он пожелал милым дамам оставаться всегда красивыми, а мужчинам — не забывать дарить внимание и заботу каждый день.

«Когда мне говорят, что есть такой один в году женский праздник, я говорю, что это неправильно. 365 дней в году должны быть днем мамы, днем женщины, днем любимых. Женщина красотой своей может спасти мир, а мы, мужчины, должны создавать условия и трудиться. Желаю всем счастья, мира и здоровья», — пожелал руководитель.

На вечере также состоялась традиционная церемония награждения. Женщинам разных профессий вручили награды республиканского и местного уровней.

Финальным аккордом прозвучала песня «Тут и там» в исполнении Алмаза Кашаева. Вместе с ним на сцену вышли и все участники праздничного концерта. А украсил этот финал водопад из красных и белых шаров в форме сердца.