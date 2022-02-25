В Нижнекамске состоялось открытие Года культурного наследия народов России. Торжественное мероприятие «Мой край родной легендами овеян» прошло в Доме народного творчества, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Праздник состоялся при участии руководителя исполкома района Рамиля Муллина и вице-мэра Нижнекамска Марины Камелиной.

Сегодня в Нижнекамском районе проживают представители более 50 национальностей — русские, татары, чуваши, удмурты, башкиры, кряшены, марийцы, украинцы: каждый из них помнит и чтит традиции своего народа.

На выставке в фойе Доме народного творчества каждое национально-культурное общество представило гостям праздника костюмы своего народа, книги, рассказывающие о быте и традициях, и национальные блюда своей кухни.

На сцене представители национальных диаспор приветствовали зал на родном языке. Через песни, сказки и танцы они демонстрировали красоту и уникальность своего народа. Зрители тепло встречали каждое выступление.

Рамиль Муллин, обращаясь ко всем присутствующим, отметил, что сохранение наследия — это то, что всегда сближает нас и укрепляет мир.

«Для нас это очень важно, и Нижнекамск, имея у себя более 50 национальностей, живущих в мире и согласии, — это богатство, которое мало у кого есть. Мы любим друг друга, уважаем, стараемся сохранять традиции, и Год культурного наследия, который объявлен в этом году, поможет нам и дальше сохранять свое наследие, язык и передавать его нашим детям», — отметил руководитель исполкома.