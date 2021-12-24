В нижнекамском парке «Семья» зажглись золотые огни на главной елке города

В нижнекамском парке «Семья» состоялось открытие главной елки в городе. Долгожданное мероприятие не стали переносить из-за холодов. И горожане пришли в парк, чтобы увидеть, как зажгутся огни на новогоднем 16-метровом дереве. По традиции, новогодняя красавица приобрела золотой облик. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

Праздничное мероприятие началось с приветствия заместителя мэра Нижнекамска Марины Камелиной. Она поприветствовала всех и передала поздравления от руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиля Муллина.

«Не только дети, но и мы взрослые верим, что в Новый год должны исполняться желания. Пусть ваши семьи всегда будут полными и здоровыми. Желаю, чтобы все ненастья остались в старом году, а 2022 год принесет много добра, счастья и любви», — пожелала Камелина.

На площадках развернулись точки питания с горячим чаем и выпечкой, также был оформлен павильон с новогодними сувенирами hand made, которые можно было купить в подарок или для украшения дома.

Порадовали нижнекамцев и праздничной программой. Для юных зрителей подготовили театрализованный пролог «Колыбельная для медвежонка», а после начался концерт, на котором выступили творческие коллективы города. Артисты представили танцы разных народов мира, напомнив, что уходящий год был посвящен Году родных языков и народному единству. Также состоялись игры-интерактивы для зрителей.

Рядом с амфитеатром парк украсили ледовые фигуры, лабиринт и аттракцион «Чаша» для детей, а их в день открытия было немало. Помимо этого, в парке развесили уличные гирлянды. На арке центрального входа красуется надпись «С новым годом», а со стороны променада на Шинников установили большие цифры наступающего года, на фоне которых можно сделать памятное фото.