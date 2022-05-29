В Нижнекамске состоялись «Библионочь 2022» и парад библиотек

Всероссийский день библиотек завершился в Нижнекамске «парадом»: все филиалы выстроились перед центральной библиотекой имени Г. Тукая и рассказали о книгах, программах и проектах, которые они реализуют.

«Библиотекари подошли к событию оригинально и подготовили мини-викторины, мастер-классы, презентации книг и изделия, а также сладкие подарки для жителей и гостей города», — поделилась с «Татар-информом» сотрудница учреждения Лилия Бусыгина.

Обращаясь к библиотекарям, заместитель начальника Управления культуры Нижнекамского района РТ Люзия Хуснуллина пожелала им здоровья, благополучия, творческих успехов.

«Хочется поблагодарить всех за преданность профессии, что храните культуру, владеете многими видами искусства — и поете, и танцуете, и пишете, и сочиняете, и занимаетесь многими видами прикладного искусства. Вы многогранны, многообразны», — отметила Люзия Хуснуллина.

Председатель общероссийского профсоюза учреждений культуры Марина Миннегалиева добавила, что большая часть работников культуры — это целая армия библиотечной системы. Некоторые нижнекамские работники были удостоены общероссийских наград.

«Мы можем вами гордиться. И эта гордость на уровне Российской Федерации. Вы удостоены дипломов лучшей библиотечной системы общероссийского профсоюза учреждений культуры», — сказала Марина Миннегалиева.

Ближе к вечеру в этот же день началась «Библионочь». Гости праздника окунулись в мир литературы, традиции, обычаи и фольклор: приняли участие в тренинге «Выступаем без страха», интерактиве «Гостеприимство татарского народа», игрополисе «Дорогой народных традиций» и многих других мероприятиях.