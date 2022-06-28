В Нижнекамске состоялась премьера инклюзивного спектакля «Дюймовочка»

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

В Доме культуры «Мирас» в Нижнекамске состоялась премьера инклюзивной постановки «Дюймовочка». Артистами в спектакле выступили дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Но если вы были бы на премьере, то даже бы не почувствовали это. Творческая группа, кто работал над постановкой, ещё раз доказали, что у искусства нет границ и когда если люди ограничены по здоровью, то при этом они обладают богатым духовным и творческим миром. А все потому, что у всех участников спектакля есть вера, надежда и любовь!» — написала вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина на своей странице во «Вконтакте».

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Реализация данного проекта стала возможной благодаря Фонду президентских грантов. Участниками проекта стали Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского и центр «Надежда». Его цель — формирование у детей с ДЦП навыков общения со сверстниками, познание собственных возможностей и уверенности в себе.

Марина Камелина также сообщила, что в кинотеатре «Восход» состоялась премьера двух короткометражных фильмов — их сняли в рамках гранта Кабмина РТ на базе воскресной школы Храма Воскресения Христова вместе с ребятами из школы № 21.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Режиссерами проектов выступили Михаил Юсупов и Фанис Кадыров, одна лента посвящена моральному выбору между добром и злом, другая — веселому уроку литературы в обычной школе Нижнекамска.

«Премьерный показ лично меня очень воодушевил. Это очень здорово, что наша молодежь вовлечена в такие процессы, что у нас в Нижнекамске есть возможности у ребят творить, создавать! Кто знает, может именно из киностудии „Око“ в будущем вырастут новые звезды. Но даже главное не в этом. Творческий процесс, в который вовлечены наши дети, наша молодежь, здесь учит очень многому и что важное — духовному!» — заключила Камелина.