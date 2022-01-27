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Ру Тат
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Общество
27 января 2022  17:57

В Нижнекамске состоится открытый Кубок по лыжным гонкам

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Жителей Нижнекамска приглашают принять участие в открытом Кубке по лыжным гонкам памяти 80-го отдельного лыжного батальона. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Соревнования пройдут в лесном массиве возле спортивного комплекса «Батыр». Для каждой категории участников предусмотрены дистанции. Так, женщины преодолеют дистанцию в три километра, мужчины — пять. 

Сбор участников запланирован на 30 января в 10.30, а соревнования стартуют в 11.20. Победителям вручат кубки, а призеров всех возрастных групп поощрят медалями и дипломами. Отмечается, что в этом году в состязания включили группу и пожилых любителей лыжного спорта — для них предусмотрена категория «от 70 лет и старше».

Именные заявки подаются до дня соревнований, но не позднее 10.00 на электронную почту: sport.nk@tatar.ru.

#нижнекамский район #лыжные гонки
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