В Нижнекамске состоится концерт для родных живых и погибших бойцов спецоперации

В воскресенье, 2 июня, в нижнекамском Доме народного творчества пройдет концерт группы «Кватро» для находящихся в отпуске и демобилизованных участников спецоперации, семей живых и погибших бойцов, а также волонтеров.

Событие нацелено на поддержку активной гражданской позиции среди жителей города и создание позитивного настроения среди родных участников специальной военной операции.

Предложил провести концерт депутат Государственной Думы от Татарстана и бывший мэр Нижнекамска Айдар Метшин. Начнется мероприятие в 17 часов, уточнили организаторы.

Специальная военная операция (СВО) проводится с 24 февраля 2022 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Власти страны не раз заявляли, что она будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей, среди которых называется обеспечение безопасности самой России.