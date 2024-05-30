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В Нижнекамске состоится концерт для родных живых и погибших бойцов спецоперации
В воскресенье, 2 июня, в нижнекамском Доме народного творчества пройдет концерт группы «Кватро» для находящихся в отпуске и демобилизованных участников спецоперации, семей живых и погибших бойцов, а также волонтеров.
Событие нацелено на поддержку активной гражданской позиции среди жителей города и создание позитивного настроения среди родных участников специальной военной операции.
Предложил провести концерт депутат Государственной Думы от Татарстана и бывший мэр Нижнекамска Айдар Метшин. Начнется мероприятие в 17 часов, уточнили организаторы.
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