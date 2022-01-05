В Нижнекамске состоится большой праздничный концерт «Новогодний серпантин»

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Завтра, 6 января, в музыкальном колледже имени Салиха Сайдашева в Нижнекамске состоится большой концерт «Новогодний серпантин» при участии оркестра народных инструментов под руководством Зинаиды Плетневой и камерного оркестра под управлением Сарии Загриевой. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Кроме того, предусмотрено участие в концертной программе заслуженной артистки РТ Оксаны Ялтанской, заслуженных работников культуры РТ Синеля Низамова и Зульфии Шарафутдиновой, Эльвиры Игламовой и Ильнара Шигапова, а также победителей проекта «Молодые таланты-2021» Романа Алексеева и Анатолия Федосеева.

В программе вечера прозвучат сочинения, уже знакомые нижнекамским слушателям и вошедшие в золотой фонд репертуара коллективов. Зрители также узнают об истории праздника, о праздновании Рождества в различных странах и о соответствующих традициях.