news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
5 января 2022  22:32

В Нижнекамске состоится большой праздничный концерт «Новогодний серпантин»

news_top_970_100
В Нижнекамске состоится большой праздничный концерт «Новогодний серпантин»
Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Завтра, 6 января, в музыкальном колледже имени Салиха Сайдашева в Нижнекамске состоится большой концерт «Новогодний серпантин» при участии оркестра народных инструментов под руководством Зинаиды Плетневой и камерного оркестра под управлением Сарии Загриевой. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Кроме того, предусмотрено участие в концертной программе заслуженной артистки РТ Оксаны Ялтанской, заслуженных работников культуры РТ Синеля Низамова и Зульфии Шарафутдиновой, Эльвиры Игламовой и Ильнара Шигапова, а также победителей проекта «Молодые таланты-2021» Романа Алексеева и Анатолия Федосеева.

В программе вечера прозвучат сочинения, уже знакомые нижнекамским слушателям и вошедшие в золотой фонд репертуара коллективов. Зрители также узнают об истории праздника, о праздновании Рождества в различных странах и о соответствующих традициях.

#нижнекамский район #новогоднее представление
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное