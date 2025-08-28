В Нижнекамске собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО
В нижнекамском пункте «Союз ветеранов СВО» собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. В нее вошли маскировочные сети, канистры, покрышки и другие необходимые материалы. Кроме того, волонтеры приобрели для военнослужащих мотоцикл, который вскоре отправится в Авдеевское направление.
Гуманитарный пункт «Союз ветеранов СВО» начал работу в мае этого года. С тех пор каждый месяц здесь отправляют крупные партии гуманитарки, в основном по заявкам самих бойцов.
«Буквально неделю назад я приехала из зоны СВО. Отвозили гуманитарный груз и машину специально для бойцов. Ребята скучают по дому, уже устали, конечно. Приветливо, добродушно, с блеском в глазах всех встречали. Ребята очень много просят масксети, потому что это самый расходный материал – при переезде на другую позицию они нужны в первую очередь», – рассказала руководитель пункта Мария Кахраман.
Волонтеры формируют и упаковывают гуманитарные посылки для нескольких направлений фронта. Часть груза предназначена для именных отправлений, часть – для госпиталя 430 полка. Студенты местного политехнического колледжа помогают в погрузке и подготовке грузов, а также участвуют в плетении маскировочных сетей.
«Наши студенты приезжают, помогают бойцам СВО. Мы также плетем маскировочные сети, раньше делали сухой душ, свечи. Все очень хотят, чтобы наши бойцы вернулись живыми и здоровыми домой. Отправляем им письма с милыми посланиями, подарочками, с теплыми носочками, связанными нашими бабушками и дедушками», – рассказала студентка Эльвира Гарифуллина.
Нижнекамский пункт гуманитарной группы «Союз ветеранов СВО» на Строителей, 2в работает ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме воскресенья. Волонтеры отмечают, что особенно нуждаются в приобретении материала для маскировочных сетей и просят поспособствовать в этом.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой