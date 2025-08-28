В Нижнекамске собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В нижнекамском пункте «Союз ветеранов СВО» собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. В нее вошли маскировочные сети, канистры, покрышки и другие необходимые материалы. Кроме того, волонтеры приобрели для военнослужащих мотоцикл, который вскоре отправится в Авдеевское направление.

Гуманитарный пункт «Союз ветеранов СВО» начал работу в мае этого года. С тех пор каждый месяц здесь отправляют крупные партии гуманитарки, в основном по заявкам самих бойцов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Буквально неделю назад я приехала из зоны СВО. Отвозили гуманитарный груз и машину специально для бойцов. Ребята скучают по дому, уже устали, конечно. Приветливо, добродушно, с блеском в глазах всех встречали. Ребята очень много просят масксети, потому что это самый расходный материал – при переезде на другую позицию они нужны в первую очередь», – рассказала руководитель пункта Мария Кахраман.

Волонтеры формируют и упаковывают гуманитарные посылки для нескольких направлений фронта. Часть груза предназначена для именных отправлений, часть – для госпиталя 430 полка. Студенты местного политехнического колледжа помогают в погрузке и подготовке грузов, а также участвуют в плетении маскировочных сетей.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Наши студенты приезжают, помогают бойцам СВО. Мы также плетем маскировочные сети, раньше делали сухой душ, свечи. Все очень хотят, чтобы наши бойцы вернулись живыми и здоровыми домой. Отправляем им письма с милыми посланиями, подарочками, с теплыми носочками, связанными нашими бабушками и дедушками», – рассказала студентка Эльвира Гарифуллина.

Нижнекамский пункт гуманитарной группы «Союз ветеранов СВО» на Строителей, 2в работает ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме воскресенья. Волонтеры отмечают, что особенно нуждаются в приобретении материала для маскировочных сетей и просят поспособствовать в этом.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой