В Нижнекамске собрали наборы гуманитарной помощи для добровольцев СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске в пункте сбора гуманитарной помощи волонтеры формируют очередные наборы вещей для добровольцев, заключивших контракт на военную службу. Вскоре мужчины отправятся в зону специальной военной операции, поэтому неравнодушные горожане решили им помочь.

В комплекты входят спальные мешки, аптечки, медикаменты и предметы первой необходимости.

«От гвоздя до самого важного – строительных материалов, кто что может – приносите, мы все ждем. Сейчас у нас собираются контрактники, ребята едут в зону СВО, и важно поддержать парней на фронте. Мы – крепкий тыл, вся опора на нас», – сказала волонтер группы «Добрые сердца» Наталья Суворова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Среди добровольцев – Константин из Нижнекамского района, ветеран боевых действий. Он участвовал во второй чеченской кампании и хорошо понимает, что необходимо на передовой.

«У меня товарищи там, братья, племянники – все служат. Я иду на помощь», – отметил мужчина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Перед отправкой добровольцы оставляют подписи на флаге Татарстана. Волонтеры провожают их словами поддержки и пожеланиями скорейшего возвращения.

Принести помощь в Нижнекамске можно в пункты на ул. Химиков, 72б, а также на Студенческой, 9 и Строителей, 2в.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой