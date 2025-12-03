news_header_top
Происшествия 3 декабря 2025 12:40

В Нижнекамске сняли с учета незаконно ввезенный автомобиль

Камская транспортная прокуратура выявила нарушения при ввозе автомобилей. Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, житель Нижнекамска в ноябре 2022 года ввез из-за рубежа автомобиль Toyota и предоставил в таможенные органы ложные документы, якобы подтверждающие покупку машины в стране — участнице ЕАЭС. На основании этих данных автомобиль был незаконно зарегистрирован в Госавтоинспекции.

По иску транспортного прокурора Нижнекамский городской суд обязал ГАИ снять автомобиль с государственного учета. Машина после таможенного контроля изъята в доход государства.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Расследование продолжается.

