В Нижнекамске сняли на видео новый электрокар из Китая. Машину заметили около центрального рынка, пишет НТР 24.

По словам местного жителя и автора видео, это автомобиль марки Xiaomi SU7 в кузове седан.

Отметим, что стоимость данного автомобиля - около 6 млн рублей. Продажи этого электрокара в Китае стартовали еще 28 марта. В РФ такая машина представлена в комплектации Max.