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Общество 7 июня 2024 20:12

В Нижнекамске сняли на видео новый электрокар из Китая

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В Нижнекамске сняли на видео новый электрокар из Китая. Машину заметили около центрального рынка, пишет НТР 24.

По словам местного жителя и автора видео, это автомобиль марки Xiaomi SU7 в кузове седан.

Отметим, что стоимость данного автомобиля - около 6 млн рублей. Продажи этого электрокара в Китае стартовали еще 28 марта. В РФ такая машина представлена в комплектации Max.

#электрокары #нижнекамск #видео
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