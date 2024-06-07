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В Нижнекамске сняли на видео новый электрокар из Китая
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В Нижнекамске сняли на видео новый электрокар из Китая. Машину заметили около центрального рынка, пишет НТР 24.
По словам местного жителя и автора видео, это автомобиль марки Xiaomi SU7 в кузове седан.
Отметим, что стоимость данного автомобиля - около 6 млн рублей. Продажи этого электрокара в Китае стартовали еще 28 марта. В РФ такая машина представлена в комплектации Max.
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