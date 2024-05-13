Муллин поручил вычистить из Нижнекамска «наследие 90-х» — ларьки

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин на деловом понедельнике поручил навести порядок в городе и избавить общественные пространства от «наследия 90-х». По его мнению, сфера услуг в городе требует максимальной трансформации.

«Сфера услуг и общественного питания требует трансформации, чтобы она соответствовала современной городской среде. Люди живут не только работой, должно быть место для отдыха, поэтому это нужно развивать в наших общественных центрах, общественных пространствах, бюджетных учреждениях, торговых центрах. Чем больше будет возможностей для семейного отдыха, для развития индустрии гостеприимства, тем город станет комфортнее для жителей и для гостей. Поэтому давайте создавать возможности», — призвал он.

Муллин пообещал, что власть приложит максимальные усилия для того, чтобы город и дальше становился интереснее.

«А все, что касается наследия девяностых, от этого будем избавляться, вычищать, приводить город в порядок. Это наша задача. Мы готовы к диалогу с бизнесом, и чем больше будет возможностей для развития бизнеса, тем больше будет возможностей для молодёжи оставаться здесь», — подчеркнул мэр.

Начальник управления по поддержке и развитию предпринимательства Ильнар Сираев доложил, что трансформация городской среды включает переход от ларьков к современным остановкам и новым возможностям для бизнеса.

«Управление по развитию предпринимательства нашего города реализует важную программу по трансформации городской среды. Мы начали работу по замене устаревших торговых объектов, в частности ларьков, расположенных вдоль проспектов, дорог и улиц с интенсивным пешеходным трафиком», — отметил он.

Сираев прояснил ситуацию с решением о сносе торговых объектов, расположенных вдоль проспектов, улиц и дорог города. По его словам, эта тема вызвала много вопросов и обсуждений. Однако решение было принято в связи с безопасностью и комфортом пешеходов. Ларьки, расположенные вдоль тротуаров, затрудняли движение пешеходов, особенно маломобильных групп населения, и создавали помехи для обзора.

«Многие торговые объекты расположены в непосредственной близости от проезжей части, что создает помехи для обзора водителей и пешеходов, увеличивая риск возникновения аварийных ситуаций», — отметил докладчик.

Также во внимание принималась эстетика городской среды, так как некоторые объекты имеют непрезентабельный внешний вид, не соответствуют архитектурному облику города и зачастую находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии.

Сегодня на месте ларьков устанавливаются новые, комфортные и функциональные остановочные павильоны. В городе насчитывалось 79 торговых объектов, 30 из которых уже заменены.

К тому же, по словам спикера, существующая система размещения объектов не всегда прозрачна и справедлива. Снос незаконно установленных объектов и создание единых правил размещения создадут равные условия для всех предпринимателей.