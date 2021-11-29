В Нижнекамске снизился темп вакцинации от Covid-19

В Нижнекамске снизился темп вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Если две недели назад прививалось около 2 тыс. человек в день, то на минувшей неделе цифры упали до 600–700. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Конечно, пока нижнекамцы не привились полностью и не создали коллективный иммунитет», — отметил спикер.

По данным на 28 ноября, первую прививку сделали 145 307 человек, полностью вакцинировались 128 615 жителей Нижнекамского муниципального района.

Рамиль Муллин напомнил, что с 7 декабря от работы будут отстранять тех, кто не сделал вторую прививку. «Прошу руководителей взять данный вопрос на контроль, чтобы мы максимально сохранили свои коллективы и не было коллапса в работе», — сказал Муллин.