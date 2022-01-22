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Строительство
22 января 2022  00:30
Эльза Кузнецова

В Нижнекамске снесут киоск «Кофе с собой» и ларек с ремонтом обуви

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В Нижнекамске снесут киоск «Кофе с собой» и ларек с ремонтом обуви

В Нижнекамске будут демонтированы два самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в администрации города.

Один из них — киоск «Кофе с собой» — расположен на улице Мурадьяна, 30; второй — киоск «Ремонт обуви» — по адресу: проспект Мира, д. 5. Данные ларьки не являются объектами капитального строительства.

«Если владельцы добровольно не уберут свои объекты, служба административно-технических инспекций их демонтирует. Уведомление публикуется на официальном сайте администрации города, в социальных сетях администрации и в печатных газетах», — поделилась начальник пресс-службы нижнекамской администрации Яна Енькова. 

«Владельцам дается срок в 14 дней на снос и демонтаж, а именно тем собственникам, которым уведомления выдаются на руки. Уведомления, которые публикуются в открытом доступе, означают, что собственника не смогли найти, и им дается еще дополнительно пять дней, чтобы они успели прочитать. В общей сложности на демонтаж незаконно установленного объекта дается срок 19 дней», — пояснила собеседница агентства. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что власти Казани снесут еще шесть самовольно установленных торговых объектов.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

#нижнекамский район
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