В Нижнекамске снесут аварийный долгострой, который хотели продать

Фото: предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

В Нижнекамске из плана приватизации изъяли недостроенный стерилизационный блок на проспекте Строителей, 6в. Об этом на объединенной сессии Советов города и района доложил начальник Управления земельных и имущественных отношений Дамир Зарипов.

Ранее долгострой хотели выставить на продажу, но его аварийное состояние не позволило это сделать. По словам спикера, об аварийности «заброшки» имеется соответствующее заключение.

В итоге сноса будет освобождено почти 1,3 тыс. кв. метров земли.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что последний долгострой в Нижнекамске сдадут в 2025 году.