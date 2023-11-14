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В Нижнекамске снесут аварийный долгострой, который хотели продать
В Нижнекамске из плана приватизации изъяли недостроенный стерилизационный блок на проспекте Строителей, 6в. Об этом на объединенной сессии Советов города и района доложил начальник Управления земельных и имущественных отношений Дамир Зарипов.
Ранее долгострой хотели выставить на продажу, но его аварийное состояние не позволило это сделать. По словам спикера, об аварийности «заброшки» имеется соответствующее заключение.
В итоге сноса будет освобождено почти 1,3 тыс. кв. метров земли.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что последний долгострой в Нижнекамске сдадут в 2025 году.
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