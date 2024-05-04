В Нижнекамске снарядили тысячного бойца, который отправится на СВО добровольцем

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Активисты в Нижнекамске снарядили необходимыми вещами тысячного бойца, который вскоре отправится в зону спецоперации добровольцем. Солдату передали стандартный набор — дорожную сумку, спальный мешок, носилки, газовую горелку, фонарик, а также медикаменты, продукты длительного хранения.

Всю гуманитарную помощь в пункт приема приносят жители города. Запасы пополняются ежедневно, волонтеры ведут учет.

«В нашем пункте историческое событие. К нам пришел тысячный боец, которого мы собрали, дали все необходимое благодаря нашим неравнодушным жителям», — рассказала председатель СТОС микрорайонов № 6, 7, 8 Лариса Орлова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Накануне в пункт приема пришел и Максим. Молодой человек решил поддержать своих друзей, которые уже находятся в зоне СВО, и отдать долг Родине.

«Многие друзья уже туда ушли. К большому сожалению, и погибшие есть друзья, раненые. Но большинство ребят до сих пор там. Давно желание появилось пойти к ним на помощь, на защиту страны», — поделился парень.

К слову, желающих помочь военным меньше не становится. Вот и сегодня, пока волонтеры собирали Максима, пришли жители района и студенты НХТИ.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«День Победы напоминает нам о том, что мы должны уважать наших защитников Отечества, их поддерживать. Это ценности, которые мы должны уважать и чтить. В преддверии 9 Мая наш институт объявил акцию по сбору гуманитарной помощи для участников СВО. К ней присоединились преподаватели, сотрудники вуза и студенты», — рассказал студент НХТИ Кирилл Дозмаров.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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