Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Нижнекамске снарядили тысячного бойца, который отправится на СВО добровольцем
Активисты в Нижнекамске снарядили необходимыми вещами тысячного бойца, который вскоре отправится в зону спецоперации добровольцем. Солдату передали стандартный набор — дорожную сумку, спальный мешок, носилки, газовую горелку, фонарик, а также медикаменты, продукты длительного хранения.
Всю гуманитарную помощь в пункт приема приносят жители города. Запасы пополняются ежедневно, волонтеры ведут учет.
«В нашем пункте историческое событие. К нам пришел тысячный боец, которого мы собрали, дали все необходимое благодаря нашим неравнодушным жителям», — рассказала председатель СТОС микрорайонов № 6, 7, 8 Лариса Орлова.
Накануне в пункт приема пришел и Максим. Молодой человек решил поддержать своих друзей, которые уже находятся в зоне СВО, и отдать долг Родине.
«Многие друзья уже туда ушли. К большому сожалению, и погибшие есть друзья, раненые. Но большинство ребят до сих пор там. Давно желание появилось пойти к ним на помощь, на защиту страны», — поделился парень.
К слову, желающих помочь военным меньше не становится. Вот и сегодня, пока волонтеры собирали Максима, пришли жители района и студенты НХТИ.
«День Победы напоминает нам о том, что мы должны уважать наших защитников Отечества, их поддерживать. Это ценности, которые мы должны уважать и чтить. В преддверии 9 Мая наш институт объявил акцию по сбору гуманитарной помощи для участников СВО. К ней присоединились преподаватели, сотрудники вуза и студенты», — рассказал студент НХТИ Кирилл Дозмаров.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»