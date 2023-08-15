В Нижнекамске скоростной режим могут снизить до 40 км/ч

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Кардинально улучшить ситуацию с аварийностью в Нижнекамске позволит только снижение скоростного режима до 40 км/ч. Об этом на совещании в мэрии заявил глава города Рамиль Муллин, сообщает телеканал «НТР 24».

«Какие бы заборы мы ни построили, какие бы светофоры мы ни поставили — ничего не спасет, если мы не снизим скорость в городе до 40 км/ч», — подчеркнул мэр.

По мнению Муллина, для уменьшения числа ДТП необходим комплексный подход. Помимо изменения скоростного режим, он упомянул ремонт пешеходных переходов с проекционным светом для лучшей видимости перехода, выставление ограждений и установку камер. Не забыл мэр сказать и о культуре поведения на проезжей части.

Кроме того, глава Нижнекамского района РТ убежден в необходимости пересадить сотрудников промышленных предприятий с личных автомобилей на вахтенные автобусы, которые довозили бы их на работу и с работы. Это, по его словам, позволит разгрузить Соболековскую трассу.

Всего за семь месяцев 2023 года на дорогах Нижнекамска погибли девять человек.