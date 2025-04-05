news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 5 апреля 2025 11:49

В Нижнекамске скончался заслуженный врач РТ Станислав Польский

Читайте нас в
Телеграм
В Нижнекамске скончался заслуженный врач РТ Станислав Польский

В Нижнекамске ушел из жизни врач-стоматолог, заслуженный врач РТ, отличник здравоохранения и ветеран труда Станислав Польский, сообщает пресс-служба НЦРМБ.

Станислав Рихардович 38 лет проработал в Нижнекамской стоматологической поликлинике, 35 из которых он был заведующим терапевтическим отделением.

«Коллектив Нижнекамской ЦРМБ выражает глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память о Станиславе Рихардовиче сохранится в наших сердцах навсегда. Скорбим вместе с вами», – указали в пресс-службе медучреждения.

#врачи #нижнекамск
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Ураганы и смерчи: объясняем обратную сторону медали «теплого тренда» погоды в Татарстане

Ураганы и смерчи: объясняем обратную сторону медали «теплого тренда» погоды в Татарстане

4 апреля 2025
«Был уничтожен на месте»: Кадыров рассказал, как отомстил убийце своего отца

«Был уничтожен на месте»: Кадыров рассказал, как отомстил убийце своего отца

5 апреля 2025