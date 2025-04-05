В Нижнекамске скончался заслуженный врач РТ Станислав Польский

В Нижнекамске ушел из жизни врач-стоматолог, заслуженный врач РТ, отличник здравоохранения и ветеран труда Станислав Польский, сообщает пресс-служба НЦРМБ.

Станислав Рихардович 38 лет проработал в Нижнекамской стоматологической поликлинике, 35 из которых он был заведующим терапевтическим отделением.

«Коллектив Нижнекамской ЦРМБ выражает глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память о Станиславе Рихардовиче сохранится в наших сердцах навсегда. Скорбим вместе с вами», – указали в пресс-службе медучреждения.