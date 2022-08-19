В Нижнекамске скончался татарский писатель-юморист Ильдар Хайруллин

В Нижнекамске на 65-м году жизни скончался известный татарский писатель-юморист Ильдар Хайруллин. Об этом сообщает телеканал «НТР 24».

Ильдар Хайруллин страдал от рассеянного склероза и был прикован к инвалидной коляске. Несмотря на все трудности, он продолжал бороться с болезнью и заниматься творчеством.

Фото: © «НТР 24»

По словам родственников и друзей, юморист был примером для людей, которые оказывались в сложных ситуациях. «Говорить обо мне как об инвалиде не надо, я писатель, а не беспомощный [человек]», — подчеркивал он.

Ильдар Хайруллин был членом Союза писателей Татарстана, лауреатом премий имени Шайхи Маннура и Сазиды Сулеймановой, автором пяти книг. Его рассказы публиковались в газетах и журналах, их читали по радио. Кроме того, он работал внештатным корреспондентом нижнекамской газеты «Туган як». Пятого сентября писателю должно было исполниться 65 лет.