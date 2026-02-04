В Нижнекамске скончался легендарный хирург Идрис Валитов

В Нижнекамске в возрасте 76 лет скончался легендарный хирург Идрис Валитов.

Как сообщили в пресс-службе Нижнекамской ЦРМБ, Валитова называли «Врачом с золотыми руками» и «Учителем всех хирургов». Несмотря на то, что свою жизнь Валитов связал с Нижнекамской больницей, он приобретал практические навыки в Алжире, передавал свой опыт в Тунисе и учился передовым методикам лечения в Германии.

Работа Валитова была отмечена высшими наградами. Он имел звание Заслуженного врача РТ и Заслуженного врача РФ, а также знак «Отличник здравоохранения РФ».

«Он не просто лечил и оперировал – он вдохновлял и создавал школу… Его уход – это конец целой эпохи. Но его наследие, его школа, тысячи спасенных жизней и бесконечная благодарность учеников и пациентов останутся с нами навсегда», – пишут в пресс-службе больницы.