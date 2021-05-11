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Ру Тат
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11 мая 2021  08:48
Эльза Кузнецова

В Нижнекамске скончался 35-летний директор лицея № 24 Руслан Садыков

В Нижнекамске скончался 35-летний директор лицея № 24 Руслан Садыков
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В Нижнекамске в возрасте 35 лет ушел из жизни Руслан Садыков (1986–2021). Он умер от осложнений после нескольких пережитых инсультов, сообщается на странице лицея в Instagram.

Руслан Садыков прошел путь от ученика до директора лицея, который он возглавил в 2018 году.

Прощание состоится сегодня, 11 мая, в деревне Пускань Балтасинского района РТ.

Соболезнования выразили советы и исполнительные комитеты Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района РТ.

«Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной директора лицея-интерната № 24 Садыкова Руслана Равилевича. Уход из жизни прекрасного педагога для многих стал огромным потрясением. Разделяем горе семьи, коллег, учеников», — говорится в сообщении.

Многочисленные коллеги и ученики также написали слова соболезнования. 

«Соболезнования близким и родным. Скорбим вместе с вами», «Пусть земля ему будет пухом, соболезную родным и близким», «Искренне жаль, прекрасный человек... Соболезнования родным и близким», — поделились пользователи в социальных сетях.

нижнекамский район
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