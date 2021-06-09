В Нижнекамске скончалась столетняя участница Великой Отечественной войны

В Нижнекамске на 101-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны Антонина Евсеева.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Антонины Евсеевой», — говорится в сообщении пресс-службы главы Нижнекамского района РТ.

Антонина Евсеева родилась 21 мая в поселке Камское Устье ТАССР. Когда началась война, молодая девушка работала в тылу — рыла окопы, помогала в колхозе.

В апреле 1942 года ее призвали в ряды Красной Армии. Она служила в 1 747-м зенитно-артиллерийском полку ПВО Москвы в звании ефрейтора. После войны она дождалась с фронта своего жениха Александра и вышла замуж. Вместе они воспитали двоих дочерей.

Антонина Евсеева награждена медалью «За Победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова и нагрудным знаком «Отличный пулеметчик».

21 мая Антонина Евсеева отметила столетний юбилей. С днем рождения ее поздравили глава Нижнекамского района Айдар Метшин, а также депутат Госдумы РФ Олег Морозов.

«Она достойно прожила свой век, была свидетелем и участником многих исторических событий. Антонина Евсеева вырастила двоих дочерей, у нее одна внучка и одна правнучка. Проститься с ней сегодня пришли родные, близкие, друзья, соседи, совет ветеранов, учащиеся школы №9, студенты политехнического колледжа и многие другие», — сообщил председатель Совета ветеранов НМР Григорий Китанов.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.