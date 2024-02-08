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Происшествия 8 февраля 2024 14:57

В Нижнекамске школьник попал под колеса внедорожника

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Накануне утром на проспекте Химиков в Нижнекамске внедорожник сбил ребенка.

По предварительным данным городской Госавтоинспекции, 70-летний водитель Changan не уступил дорогу школьнику, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и совершил наезд на пешехода.

Фото: © ГИБДД Нижнекамска

В результате ДТП 14-летний пешеход получил ушиб коленного сустава, ссадину кисти, ушибленную гематому надбровной дуги. После оказанной медицинской помощи отпущен домой.

Фото: © ГИБДД Нижнекамска

#сбили школьника #нижнекамск
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