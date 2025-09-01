В Нижнекамске школа открылась в День знаний после капремонта

Фото: t.me/radmirbelyaev

Сегодня, в День знаний, в Нижнекамске после капитального ремонта открылась школа №11. На торжественной линейке в образовательном учреждении побывали руководитель Нижнекамского района РТ Радмир Беляев и депутат Государственной Думы РФ от РТ Айдар Метшин.

«Здесь отремонтировали кабинеты, актовый и спортивный залы, столовую, лаборатории. Дополнительное финансирование на оснащение мебелью и оборудованием было выделено из бюджета республики по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова», – рассказал в своем Telegram-канале Радмир Беляев.

По словам главы исполкома, дополнительные средства были выделены и из бюджета муниципалитета – «для замены забора, обновления брусчатки и дооснащения лабораторий, что намерены реализовать в ближайшее время».

Беляев поблагодарил руководство республики за поддержку и внимание к образованию, а также Айдара Метшина – за содействие в обновлении школы.

Всего сегодня в Нижнекамском районе более 3 тыс. первоклассников впервые переступили школьный порог. В общей сложности в новом учебном году за парты садятся почти 35 тыс. детей – по характеристике руководителя исполкома, «это целый город школьников».

«Пусть новый учебный год принесет нашим детям знания, открытия, новых друзей и яркие победы!» – заключил Радмир Беляев.