В Нижнекамске семью участника СВО поздравили с рождением дочери

В семье участника спецоперации из Нижнекамска летом этого года родился второй ребенок — долгожданная дочь Амиля. Сегодня поздравить супругу мобилизованного с прибавлением пришли депутат Нижнекамского городского Совета Марс Мустафин, председатель СТОС микрорайонов №28 и №31 Альфия Шаехова, а также представители предприятия, где трудоустроен отец семейства.

В 4 месяца малышка лишь удивленно смотрит по сторонам. Наблюдает, как взрослые дарят цветы и подарки.

«Самое главное для детей, чтобы они всегда были с мамой с папой, дай бог вам здоровья, чтобы вместе их вырастить. Увидеть, как они вырастут, пойдут в школу, в институт, на работу. А потом и со своими маленькими детишками тоже придут к вам», — отметил депутат Горсовета Марс Мустафин.

Не остался без подарка и старший брат Амили Амир. Именно он выбрал сестренке такое красивое имя. 4-летнего мальчика можно назвать настоящим помощником. Сын помогает маме во всем, пока папа служит на передовой.

«С вечера мы узнали то, что ждем пополнение в семье. А с утра уже повестка пришла, и через пару дней он ушел, — рассказала Алиня Абдрафикова. — Когда начался токсикоз, самое тяжелое время, он уже был там, в зоне СВО».

Беременность протекала тяжело. «Утром нужно ребенка в садик и на работу, еще постоянные переживания — позвонит или нет, постоянно телефон в руках, куда бы ты ни пошла, что бы ни делала», — вспоминает женщина.

Когда Алиня была на последнем месяце беременности, муж как раз приехал в отпуск. И даже успел встретить их из роддома — с воздушными шарами, цветами и в окружении родственников.

«Он уезжал, у меня живота даже не было. А приехал — уже последний месяц беременности. Говорил, многое пропустил, очень переживал на счет этого, ну что поделать, — вздыхает хозяйка очага. — Когда муж приезжает, я действительно отдыхаю. Муж очень любит детей, дочку ждал, сына-наследника».

Сейчас папа снова дома, с семьей. Приехал в отпуск после ранения. В апреле мужчина травмировал ногу. Поэтому периодически приходится ездить в Казань на лечение. Но уже скоро герой вновь вернется на передовую. Защищать покой своих близких и всей страны.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону