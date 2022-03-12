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Сельское хозяйство
12 марта 2022  03:16

В Нижнекамске сельхозярмарки будут работать до конца марта

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В Нижнекамске сельхозярмарки будут работать до конца марта
Предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Жители Нижнекмска и Нижнекамского района до конца марта смогут приобрести продукцию на сельскохозяйственных ярмарках. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Местные фермеры и сельхозпроизводители предложат свою продукцию на центральном рынке «Комета» и в «ЭкоАгроПарке». Работать они будут каждую неделю по субботам и воскресеньям с 8.00 до 15.00. 

На ярмарках нижнекамцы могут купить мясную и молочную продукцию, рыбу и мед, а также колбасные изделия.

#сельскохозяйственная продукция
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