В Нижнекамске сельхозярмарки будут работать до конца марта

Предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Жители Нижнекмска и Нижнекамского района до конца марта смогут приобрести продукцию на сельскохозяйственных ярмарках. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Местные фермеры и сельхозпроизводители предложат свою продукцию на центральном рынке «Комета» и в «ЭкоАгроПарке». Работать они будут каждую неделю по субботам и воскресеньям с 8.00 до 15.00.

На ярмарках нижнекамцы могут купить мясную и молочную продукцию, рыбу и мед, а также колбасные изделия.