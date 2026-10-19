В Нижнекамске с 2027 года запретят прокат электросамокатов

«Комиссия также поддержала инициативу о запрете использования арендных электросамокатов со следующего года. Теперь уже официально прокат электросамокатов полностью отменен. Этот вопрос необходимо проработать в установленном порядке», – сказал Беляев.

На заседании комиссии также подвели итоги аварийности за девять месяцев 2026 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП снизилось на 15, число пострадавших – на 17 человек. Меньше стало и происшествий с участием несовершеннолетних.

Беляев поручил профильным службам проанализировать аварийно опасные участки и оценить необходимость установки дополнительных камер фото- и видеофиксации. В преддверии осенних каникул в городе также усилят профилактическую работу со школьниками, уделив особое внимание соблюдению ПДД и использованию световозвращателей.