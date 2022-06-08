В Нижнекамске с 15 июня изменится стоимость проезда в общественном транспорте

С 15 июня в Нижнекамске повысится стоимость проезда в автобусах и трамваях. С этого момента билет будет стоить 28 рублей вместе 25. Об этом сообщается в телеграм-канале Нижнекамского района.

«Повышение тарифа никак не отразится на льготной категории граждан, использующих единый социальный проездной билет, — отметил замруководителя районного исполкома Рафаэль Игтисамов. — Для них стоимость проезда останется прежней».

Он отметил, что тарифы на проезд в Нижнекамске не повышались с 2020 года. По его словам, повышение стоимости билета прежде всего связано с ростом эксплуатационных затрат перевозчиков на горюче-смазочные материалы, стоимости запчастей и технического обслуживания.

В исполкоме пояснили, что тариф в 28 рублей является социальным, поскольку, согласно расчетам перевозчиков, себестоимость проезда одного человека на начало года составляла 36,6, а сегодня около 40 рублей. Для того, чтобы компенсировать эти затраты райисполкомом в 2022 году предусмотрено субсидирование убытков перевозчиков на городских маршрутах в сумме 80 млн рублей, электротранспорта — 20 млн рублей, на пригородных маршрутах и в дачные массивы — 20 и 14 млн рублей.

Кроме того, нижнекамцы с 1 июля смогут приобрести электронные проездные билеты, которые позволят совершать поездки по прежней цене — 25 рублей за проезд. Стоимость их пополнения — 1 тыс. рублей для совершения 40 поездок в месяц.